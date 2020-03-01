Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Ученые выяснили, что водители дорогих машин чаще нарушают правила на дорогах. К таким выводам пришли исследователи из Невадского университета в Лас-Вегасе, пишет Journal of Transport & Health.

Они провели эксперимент. Улицу на нерегулируемом переходе в Лас-Вегасе пересекали четыре разных человека: белая и чернокожая женщина и белый и чернокожий мужчина. 28% от общего числа проехавших автомобилей остановились, чтобы пропустить их.

В результате исследователи связали стоимость автомобиля и вероятность, с которой водители пропускают пешеходов на переходе. Каждая тысяча долларов уменьшает данную вероятность на 3%.

Также оказалось, что автолюбители охотнее притормаживают на зебре, если по ней идет женщина. Кроме того, водители чаще пропускают белых по сравнению с чернокожими.

В сентябре 2019 года ученые Южно-Китайского технологического университета провели исследование, в ходе которого выяснили, какая музыка опасна для прослушивания во время управления автомобилем.