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Мышей вылечили от диабета с помощью пересадки бета-клеток

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Фото: Depositphotos
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Новая методика выращивания клеток поджелудочной железы и стволовых клеток позволила достичь феноменальных результатов в лечении тяжелой формы диабета у грызунов. Спустя две недели после терапии показатели сахара в крови пришли в норму и оставались таковыми на протяжении девяти месяцев.

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При сахарном диабете бета-клетки поджелудочной железы вырабатывают недостаточное количество или вовсе перестают вырабатывать инсулин. В результате пациентам самим приходится вводить его в кровь самостоятельно. В последние годы ученые активно разрабатывают альтернативный подход с помощью использования стволовых клеток.

Исследователи из Медицинской школы Университета Дж. Вашингтона подтверждают эффективность такой методике, по крайней мере на мышах. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Nature Biotechnology.

Не смотря на такие успехи нельзя результаты, полученные на мышах, автоматически переносить на человека, говорит доктор Джеффри Р. Миллман, доцент кафедры медицинской и биомедицинской инженерии в Университете Дж. Вашингтона.

Поэтому, прежде чем запустить клинические эксперименты над людьми, нужно в течение более долгого времени протестировать их на более крупных животных. Необходимо автоматизировать процесс получения бета-клеток, считает он.

Сахарный диабет — эндокринное заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы и развивающееся вследствие недостаточности инсулина. Болезнь характеризуется хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ в организме.

В октябре ученые назвали распространенную привычку, которая увеличивает риск развития диабета.

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