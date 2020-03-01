Запатентован испробованный в 2018 году способ герметизации дыры в «Союзе»

Производитель российских космических кораблей «Союз» Ракетно-космическая корпорация «Энергия», в корабле которой в 2018 году была обнаружена просверленная «дырка», запатентовал способ заклейки подобных отверстий с помощью салфетки и клея. Патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Задачей изобретения является разработка способа герметизации отверстия в оболочке космического аппарата с размером до 10 мм в условиях космического полета. Использовать предлагается использовать тканевую салфетку, которая пропитана герметиком.

Именно такой способ в 2018 году космонавты опробовали для устранения отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Тогда в неизвестное как образовавшееся отверстие диаметром в 2 мм космонавты поместили ткань, пропитанную клейким составом «Герметалл».

30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

18 сентября 2019 глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что знает, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» образовалась «дырка», но не раскроет эту информацию. По его словам, у «Роскосмоса» должна быть «какая-то тайна».