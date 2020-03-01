Футболист перебросил мяч через вратаря ударом с линии штрафной

Аргентинский форвард канадского футбольного клуба «Монреаль Импакт» Максимилиано Уррути забил изящный гол против американского «Нью-Ингленд Революшн» в матче MLS в субботу, 29 февраля.

На 80-й минуте игрок получил мяч у линии штрафной и одним касанием перебросил его через голкипера прямо в ворота. Видео момента опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Канадцы одержали победу со счетом 2:1.

До выступлений в MLS Уррути играл за «Ньюэллс Олд Бойз». В составе команды он стал чемпионом Аргентины в 2013 году.

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