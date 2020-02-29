Акцию по снижению цены на проезд в автобусах запускают во Владивостоке

Для некоторых жителей Владивостока с 1 марта стоимость проезда в автобусах может снизиться до 23 рублей. Акция будет действовать до 31 мая.

По информации пресс-службы администрации города, скидку в размере пяти рублей могут получить те пассажиры общественного транспорта, кто будет платить за проезд картой национальной платежной системы «Мир», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Скидка будет действовать не только при поездке в автобусе, но и в трамвае и на фуникулере. Там поездка будет стоить 15 рублей.

Напомним, в столице Приморья появятся отдельные полосы для беспрепятственного движения общественного транспорта. Ведется работа и по обновлению автопарка, на очереди — такси.