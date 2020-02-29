Артисты Мариинского театра выступили на концерте в Тульской области

В Чекалине Тульской области проходят масштабные масленичные гуляния. В отремонтированном Доме культуры состоялся концерт с участием артистов Мариинского театра. Он посвящен закрытию Года театра.

За последнее время в городе приведены в порядок центральная площадь и Дом культуры, оборудованы концертный и выставочный залы, появилась современная библиотека отмечает ИА «Тульские известия». Отреставрировано здание казначейства. В нем разместится музейно-выставочный комплекс.

Чекалин с населением около 900 человек считается одним из самых малочисленных городов России.