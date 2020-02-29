Межрегиональный турнир по фехтованию проходит в Курске

В Курске начался межрегиональный турнир по фехтованию памяти Анастасии Кирилловой. В соревнованиях принимают участие около 600 юниоров из разных регионов России, а также Луганска, Кипра и Белоруссии.

«Сборная рапиристов Курской области — одна из самых многочисленных», — рассказали в комитете по физической культуре и спорту региона. Состязания будут проходить в Центре фехтования на Советской улице до 4 марта. Об этом пишет «Курская правда».

Напомним, в Курске планируют возвести сооружение для современного пятиборья. Проект включает 50-метровый бассейн, зал для тренировок по фехтованию, легкоатлетический манеж с помещениями для тренировок по стрельбе и игровым залом.