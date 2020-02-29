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Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за лучшую операторскую работу

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Фото: Phenomen Films
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Фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» получил приз Берлинского кинофестиваля за лучшую операторскую работу. Об этом объявило жюри киносмотра на торжественной церемонии в субботу, 29 февраля, передает ТАСС.

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Оператором картины выступил Юрген Юргес.

Арт-проект «Дау», над которым Хржановский работал в течение 12 лет, был представлен в Париже в конце января 2019 года. Многосерийная биографическая драма рассказывает о жизни Льва Ландау — советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий. Сценарий фильма основан на мемуарах жены ученого Конкордии Дробанцевой. Авторами сценария выступили Хржановский и писатель Владимир Сорокин.

«Дау. Наташа» является одним из эпизодов фильма, это новелла про допрос буфетчицы Наташи, имеющей тайный роман с женщиной.

В ноябре прошлого года стало известно, что Минкультуры РФ отказало в российском прокате фильмам режиссера Ильи Хржановского «Дау», в связи с тем, что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию.

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