Гость вечеринки с сухим льдом в Москве пообещал раскрыть подробности ЧП

Молодой человек погибшей при ЧП в банном комплексе «Девятый вал» девушки Андрей Бортко пообещал рассказать подробности трагедии. Об этом он сообщил в их совместном блоге.

«Я всё расскажу, но чуть позже. Молился и ревел всю ночь в больнице. P.S.: Наташа, я люблю тебя», — цитирует сообщение сайт kp.ru.

Молодые люди встречались несколько лет, собирались пожениться. На день рождения Екатерины Диденко пару пригласили общие друзья. Один из их знакомых рассказал, что перед поездкой у них сломался автомобиль. Пара не очень хотела ехать в Москву на поезде, но билеты все-таки купили.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы. Именно он, по некоторым данным, организовал сюрприз с сухим льдом для Екатерины.

По факту гибели людей СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В рамках расследования опрошены гости вечеринки и работники заведения, ставшие очевидцами трагедии.