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У берегов Японии затонуло грузовое судно

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Фото: MarineTraffic/marinetraffic.com/KATSUMI YAMAMOTO
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У берегов Японии затонуло грузовое судно GUO XING-1, 13 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщило издание Asahi.

Инцидент произошел в водах японской префектуры Аомори. Грузовое судно под флагом Белиза столкнулось с рыболовецким судном около 22:20 по местному времени (16:20 мск). После столкновения рыболовецкое судно смогло самостоятельно вернуться в порт. 15 членов экипажа, находившиеся на его борту, не пострадали.

Все члены грузового судна были иностранцами, среди них граждане КНР, Вьетнама и Филиппин. Сообщается, что один человек был спасен, 13 пропали без вести. На их поиски направили четыре патрульных катера.

Ранее 11 февраля сообщалось о затонувшем у берегов Бангладеш судне с беженцами.

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