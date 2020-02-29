Елец победил в конкурсе проектов комфортной городской среды

В Тюмени объявили победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди лауреатов номинации «Исторические поселения» — город Елец Липецкой области.

Призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей. Как передает GOROD48, 80 победителей получают субсидии в размере от 30 до 100 млн рублей на реализацию проектов благоустройства. Среди малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек одним из городов-призеров стал Данков (Липецкая область).

Ранее Вологда вошла в список исчезающих старинных городов, опубликованный просветительским проектом Arzamas. С 2010 года утрачено более 30 памятников федерального или местного значения, более сотни ценных объектов.