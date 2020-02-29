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Детский автогородок оборудуют в Хабаровске на средства гранта

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В мае на территории автодрома школы ДОСААФ в Хабаровске откроется детский автогородок. Он будет реалистичной уменьшенной копией настоящей дороги со всеми ее сопутствующими атрибутами: пешеходными переходами, светофорами, разметкой, бордюрами, тротуарами и дорожными знаками. Также будет обустроена имитация городской инфраструктуры.

Оборудование приобретут на средства президентского гранта — около 500 тыс. рублей. Как рассказал ИА AmurMedia автор проекта председатель РО ДОСААФ Виктор Чирва, работать детский автогородок будет в теплое время года — с мая по сентябрь. Заниматься там смогут более тысячи учащихся хабаровских школ.

«Расходы на оплату труда преподавателей будет нести учебный центр», — уточнил Виктор Чирва.

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