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«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Таким образом, беспроигрышная серия подопечных Сергея Семака в чемпионате России достигла девяти матчей. Команда Юрия Семина сумела прервать серию поражений из двух матчей.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 46 очков в 20 матчах. «Локомотив» занимает пятое место с 35 очками в активе. В следующем туре сине-бело-голубые примут на своем поле «Уфу». «Локомотив» в Москве проведет матч с грозненским «Ахматом».

Ранее в этот же день московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:0.

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