Зеленский поздравил патриарха Варфоломея с 80-летием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Вселенского патриарха Варфоломея с 80-летием. Поздравительную телеграмму 29 февраля опубликовал замминистра иностранных дел Украины Василь Бондарь на своей странице в Twitter.

«Гордимся связью тысячелетней давности, которая объединила Украину с Константинопольским престолом и благодаря которой наше государство стало частью христианского мира», — написал Зеленский.

Также он заявил о готовности Киева укреплять отношения с Вселенским патриархом и поблагодарил Варфоломея за поддержку территориальной целостности страны.

Ранее, в августе 2019 года, Зеленский и Варфоломей провели встречу в Стамбуле, по итогам которой не было подписано совместное заявление. В ходе той встречи Зеленский пообещал защищать независимость церкви, а Варфоломей подтвердил «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — при активном содействии экс-президента страны Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую Украинскую православную церковь Московского патриархата.