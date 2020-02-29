Более 300 кв. км акватории моря обследовали в Сочи при поиске подростков

В Сочи четвертые сутки продолжаются поиски двух 14-летних мальчиков, которых унесло штормовой волной вечером 25 февраля. Как сообщает пресс-служба краевого управления МЧС, авиацией обследовано более 300 кв. км акватории моря. Катера обошли 10 кв. км акватории.

В общей сложности задействованы 311 человек и 34 единицы техники. В ночь на 29 февраля детей искали на берегу, передают «Кубанские новости». «Зона поисков береговой линии пешими группами 149 км — от реки Псоу в Адлерском районе до поселка Шепси Туапсинского района», — добавили в ведомстве.

Следственный комитет России организовал доследственную проверку в связи с исчезновением детей. Председатель ведомства Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СКР в Сочи для поиска школьников.