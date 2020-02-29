Названа причина смерти чемпиона мира по велоспорту Ведерникова
Гендиректор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый рассказал об обстоятельствах гибели чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова. По его словам, спортсмен погиб из-за дерева, упавшего на него на лесоповале в Ижевске.
«Это случилось утром в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идет почти час, тело еще не убирали. На месте врачи и президент местной федерации», — цитирует в субботу, 29 февраля, ТАСС сообщение Кучерявого.
Ранее в этот же день стало известно, что чемпион мира 1981 года в групповой велогонке Андрей Ведерников скончался на 61-м году жизни. Причины случившегося выясняются.
Ведерников стал первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, он становился победителем гонок Vuelta Mexico Telmex, «Тур Словакии» и пятикратным чемпионом СССР.