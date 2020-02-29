Прямой эфир

Названа причина смерти чемпиона мира по велоспорту Ведерникова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гендиректор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый рассказал об обстоятельствах гибели чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова. По его словам, спортсмен погиб из-за дерева, упавшего на него на лесоповале в Ижевске.

«Обмою звезду капитана в воде»
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене — о присвоении нового воинского звания и кризисе легкой атлетики

«Это случилось утром в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идет почти час, тело еще не убирали. На месте врачи и президент местной федерации», — цитирует в субботу, 29 февраля, ТАСС сообщение Кучерявого.

Ранее в этот же день стало известно, что чемпион мира 1981 года в групповой велогонке Андрей Ведерников скончался на 61-м году жизни. Причины случившегося выясняются.

Ведерников стал первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, он становился победителем гонок Vuelta Mexico Telmex, «Тур Словакии» и пятикратным чемпионом СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Блогер рассказала о самочувствии после ЧП с сухим льдом в московской бане
Лучший велогонщик РФ объяснил слова о смене гражданства из-за санкций WADA

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020