Названа причина смерти участников вечеринки с сухим льдом в Москве

Участники вечеринки в банном комплексе на юге Москвы потеряли сознание после того, как прыгнули в бассейн с растворенным в нем сухим льдом. После этого они утонули, сообщили журналистам в правоохранительных органах в субботу, 29 февраля.

«Три человека, которые прыгнули в воду, когда там уже был сухой лед, создавший эффект тумана, потеряли сознание из-за выделившегося углекислого газа. Фактически они утонули», — цитирует ТАСС слова источника.

Отмечается, что двое погибли на месте, третьего удалось реанимировать, однако позже он умер в больнице.

По данным источника RT, двое гостей вечеринки в банном комплексе в Москве погибли в результате попадания воды в легкие. У третьего пострадавшего, впоследствии скончавшегося в больнице, также была обнаружена вода в легких.

28 февраля блогер Екатерина Диденко и ее друзья отмечали ее 29-летие в одном из банных комплексов Москвы. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, погибли два человека. Утром в субботу стало известно о смерти третьего человека — 32-летнего мужа блогера.

Следственный комитет подтвердил эту информацию, возбуждено уголовное дело. В рамках расследования опрошены гости вечеринки, ставшие очевидцами трагедии.