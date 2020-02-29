Прямой эфир

Похищение ребенка из рук матери в Благовещенске попало на видео

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео, на котором запечатлено похищение маленького ребенка возле одного из домов Благовещенска. Видеозапись в субботу, 29 февраля, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах ролика видно, как у подъезда многоэтажки к женщине с маленьким ребенком внезапно подбегает мужчина. Он выпускает струю из баллончика в лицо пострадавшей и силой вырывает у нее из рук малыша. После этого вместе с ребенком похититель скрывается на автомобиле.

По данным телеканала, нападавшим является муж женщины. После инцидента она обратилась в правоохранительные органы.

В четверг, 27 февраля, во Всеволожском районе Ленинградской области пропал девятилетний мальчик. По факту произошедшего региональным СК было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Позже стало известно, что пропавший ребенок найден живым. Подробности инцидента не сообщались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка нашлась
Во Флоренции задержали россиянку за попытку похищения сына у отца-итальянца

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020