Похищение ребенка из рук матери в Благовещенске попало на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено похищение маленького ребенка возле одного из домов Благовещенска. Видеозапись в субботу, 29 февраля, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах ролика видно, как у подъезда многоэтажки к женщине с маленьким ребенком внезапно подбегает мужчина. Он выпускает струю из баллончика в лицо пострадавшей и силой вырывает у нее из рук малыша. После этого вместе с ребенком похититель скрывается на автомобиле.

По данным телеканала, нападавшим является муж женщины. После инцидента она обратилась в правоохранительные органы.

В четверг, 27 февраля, во Всеволожском районе Ленинградской области пропал девятилетний мальчик. По факту произошедшего региональным СК было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Позже стало известно, что пропавший ребенок найден живым. Подробности инцидента не сообщались.