Украинские националисты распылили газ в здании Винницкого суда

Украинские националисты распылили газ в Винницком городском суде в ходе избрания меры пресечения 22 участникам беспорядков в горсовете Жмеринки. Сообщение об этом опубликовано 29 февраля на сайте службы судебной охраны Украины.

«В 10:20 (11:20 мск) группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего ухода. Сотрудники службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители общественных организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины». После того как пытавшиеся проникнуть в здание были вытеснены судебной охраной, судебные заседания были продолжены.

Накануне неизвестные в масках и с дымовыми шашками пытались занять здание горсовета в Жмеринке Винницкой области Украины. Они бросали дымовые шашки и петарды в депутатов. Пострадали 12 человек, среди них восемь полицейских.