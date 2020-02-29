В Союзе журналистов прокомментировали запрет на въезд в ЕС журналисту «Известий»

Решение Эстонии об аннулировании визы сотрудника МИЦ «Известия» Андрея Захарова противоречит свободе слова и мнений. Об этом 29 февраля заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

«Основной вопрос вызывает не то, почему и каким образом материалы журналиста несли угрозу безопасности и порядку Эстонии. Проблема в следующем — на свете существует целый ряд стран, в которых официально существует военная цензура, как в Израиле, или политическая, как в КНР», — приводит его слова «РИА Новости».

Шафир отметил, что Эстония является членом Евросоюза уже более 15 лет и в соответствии с принципами этого объединения декларирует принципы приверженности свободы слова и недопустимости цензуры. По его мнению, решение, вызванное «точкой зрения журналиста на некоторые вопросы», не имеет ничего общего со свободой слова и мнений.

Ранее в тот же день стало известно, что Захарову запретили въезд в Шенгенскую зону на основании того, что в сентябре 2019 года во время пребывания в Эстонии Захаров вместе с Марией Смолага сделал два репортажа, один из которых якобы основан на нарративе российской исторической пропаганды, а второй якобы пренебрежительно отзывался об ЛГБТ-сообществе.

24 февраля сотрудника МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию. Ему также аннулировали на три года шенгенскую визу. Захаров прилетел в Латвию в составе съемочной группы, чтобы снять сюжет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Журналист рассказал, что по прибытии в Ригу на паспортном столе его отвели в отдельный кабинет и объяснили, что ему на три года закрыт въезд в страны Шенгенской зоны.