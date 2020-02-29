В Приморье возбудили дело после трансляции порнографии на уличном экране

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после того, как на уличном экране в селе Михайловка был показан порнографический ролик. Об этом говорится в сообщении краевого управления МВД, опубликованном на сайте ведомства 29 февраля.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия и личностей граждан, причастных к инциденту», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что ранее в этот же день на праздновании Масленицы на центральной площади села Михайловка Приморского края неизвестные показали на большом уличном экране порнографический ролик с участием двух мужчин.

Ранее, в феврале 2019 года, украинский чиновник включил порно на совещании, после чего сбежал с мероприятия.