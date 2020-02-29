Пожар в Иоанно-Предтеченском монастыре потушили в Казани

В центре Казани загорелся Иоанно-Предтеченский монастырь. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану, поступило сообщение о задымлении в двухэтажном здании обители на улице Баумана.

За 20 минут пожарные локализовали возгорание, а чуть позже полностью потушили небольшой пожар. Погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины пожара, информирует Inkazan.ru.

Ранее в Козельском районе Калужской области сгорел храм Пресвятой Богородицы. Сообщение о пожаре в селе Озерское поступило в дежурную часть МЧС ночью 23 февраля. На месте происшествия работали 22 сотрудника противопожарной службы и семь единиц техники.