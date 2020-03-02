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Архив фирмы «Мелодия» останется в собственности государства

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Записи из архива фирмы «Мелодия» после приватизации компании останутся в собственности государства. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора фирмы Карина Абрамян.

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Одновременно госкомпания расширяет интернет-дистрибуцию — в конце февраля сотни альбомов «Мелодии» будут доступны на Amazon, Spotify, Google.Play и других площадках

«Весь архив находится на ответственном хранении. Архиву ничего не угрожает. Никакой новый собственник не может ни продать, ни выкинуть архив и ничего с ним сделать, потому что здесь сразу же появляется государство, и любая сделка будет признана незаконной», — сказала Абрамян корреспонденту «Известий».

Принадлежавшая с 1964 года государству фирма «Мелодия» была продана на аукционе компании «Формакс» за 329,6 млн рублей. Решение о продаже было принято почти 10 лет назад. Федеральное государственное унитарное предприятие «Мелодия» было преобразовано в акционерное общество в январе 2017 года, тогда же 100% его акций было передано Росимуществу.

Новые акционеры заинтересованы в сохранении архива и для этого собираются модернизировать оборудование и помещения.

«В процессе сделки каталог оценивался экспертами в 30 млн рублей. Мы считаем, что стоимость каталога можно увеличить как минимум двое в ближайшие несколько лет за счет новых рынков, за счет новых пользователей, за счет расширения географии. Вообще на самом деле за счет диджитализации», — говорит генеральный директор ООО «Формакс» Валерия Брусникина.

Компания «Формакс» владеет крупнейшим в России музыкальным плеером, который используют кафе, бары, рестораны, торговые центры и другие компании, которые используют в своей работе музыку.

«Их основной сферой деятельности являются контакты между обладателями фонограмм, производителями музыки и пользователями. И то, что эту компанию заинтересовал каталог, тоже понятно, потому что они являются компанией, которая способна доставлять музыку к потребителю», — прокомментировал композитор Владимир Матецкий.

В архиве «Мелодии» находится около 240 тыс. носителей звукозаписи с музыкой, радиоспектаклями, аудиосказками и записями голосов знаменитостей. Более 80% уже оцифровано и доступно на сетевых сервисах.

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