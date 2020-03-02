Архив фирмы «Мелодия» останется в собственности государства

Записи из архива фирмы «Мелодия» после приватизации компании останутся в собственности государства. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора фирмы Карина Абрамян.

«Весь архив находится на ответственном хранении. Архиву ничего не угрожает. Никакой новый собственник не может ни продать, ни выкинуть архив и ничего с ним сделать, потому что здесь сразу же появляется государство, и любая сделка будет признана незаконной», — сказала Абрамян корреспонденту «Известий».

Принадлежавшая с 1964 года государству фирма «Мелодия» была продана на аукционе компании «Формакс» за 329,6 млн рублей. Решение о продаже было принято почти 10 лет назад. Федеральное государственное унитарное предприятие «Мелодия» было преобразовано в акционерное общество в январе 2017 года, тогда же 100% его акций было передано Росимуществу.

Новые акционеры заинтересованы в сохранении архива и для этого собираются модернизировать оборудование и помещения.

«В процессе сделки каталог оценивался экспертами в 30 млн рублей. Мы считаем, что стоимость каталога можно увеличить как минимум двое в ближайшие несколько лет за счет новых рынков, за счет новых пользователей, за счет расширения географии. Вообще на самом деле за счет диджитализации», — говорит генеральный директор ООО «Формакс» Валерия Брусникина.

Компания «Формакс» владеет крупнейшим в России музыкальным плеером, который используют кафе, бары, рестораны, торговые центры и другие компании, которые используют в своей работе музыку.

«Их основной сферой деятельности являются контакты между обладателями фонограмм, производителями музыки и пользователями. И то, что эту компанию заинтересовал каталог, тоже понятно, потому что они являются компанией, которая способна доставлять музыку к потребителю», — прокомментировал композитор Владимир Матецкий.

В архиве «Мелодии» находится около 240 тыс. носителей звукозаписи с музыкой, радиоспектаклями, аудиосказками и записями голосов знаменитостей. Более 80% уже оцифровано и доступно на сетевых сервисах.