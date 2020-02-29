СМИ сообщили о нападении мужчины с топором в магазине в Москве

Мужчина напал с топором на сотрудников магазина в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев в субботу, 29 февраля.

Отмечается, что ЧП произошло на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, мужчина хотел украсть товары, но его заметили. В результате он пытался ударить охранника топором.

На месте работают правоохранители. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подробности инцидента выясняются.

27 января сообщалось, что в Удмуртии мужчину приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы за нападение с топором на свою собаку.