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СМИ сообщили о нападении мужчины с топором в магазине в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Мужчина напал с топором на сотрудников магазина в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев в субботу, 29 февраля.

Отмечается, что ЧП произошло на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, мужчина хотел украсть товары, но его заметили. В результате он пытался ударить охранника топором.

На месте работают правоохранители. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подробности инцидента выясняются.

27 января сообщалось, что в Удмуртии мужчину приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы за нападение с топором на свою собаку.

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