СМИ сообщили о нападении мужчины с топором в магазине в Москве
Мужчина напал с топором на сотрудников магазина в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев в субботу, 29 февраля.
Отмечается, что ЧП произошло на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, мужчина хотел украсть товары, но его заметили. В результате он пытался ударить охранника топором.
На месте работают правоохранители. По предварительным данным, никто не пострадал.
Подробности инцидента выясняются.
27 января сообщалось, что в Удмуртии мужчину приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы за нападение с топором на свою собаку.