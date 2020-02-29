В соцзащите рассказали о семье с умершим после удара матери ребенком-инвалидом

Семья, где после удара матери умер ребенок, страдающий ДЦП, не состояла на учете в органах соцзащиты, однако получала социальную помощь. Об этом 29 февраля сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«На учете в учреждении соцзащиты семья не состояла. Но семья получала все необходимые выплаты и льготы. Обращалась за социальной помощью», — передает «РИА Новости».

При этом ребенок неоднократно проходил реабилитацию в учреждении соцзащиты, а также был обеспечен всеми необходимыми техническими средствами для реабилитации. Семье выдавались сертификаты на продовольственную помощь, детские товары и товары длительного пользования. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее 26 февраля в Москве 39-летняя женщина ударила девятилетнего сына-инвалида в грудь за нежелание учить математику. Когда мальчик отказался учить уроки и заплакал, женщина не сумела совладать с собой и ударила его кулаком в грудь. Ребенок стал задыхаться и хрипеть. Он скончался до приезда скорой помощи.