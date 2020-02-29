В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Полиция в Москве задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, которые похищали деньги и квартиры умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество покойных без наследников.

По данным полиции, сначала злоумышленники получали от осведомителей информацию о кончине одинокого владельца недвижимости. После этого преступники приникали в жилище покойного и забирали оттуда ценные вещи и документы.

Организатором преступной группы, которая похищала деньги и недвижимость умерших людей, оказался актер Владимир Сынгаевский. Он играл в таких фильмах, как «Железные игры», «Покровские ворота» и «Д'Артаньян и три мушкетера».