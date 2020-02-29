В России проходит день «золовкиных посиделок»

Масленичная суббота называется «золовкиными посиделками», в этот день молодые невестки приглашают в гости сестер брата. Главное блюдо на столе, разумеется, блины.

Женщина обязательно дарит подарок своей золовке, чаще всего, это предметы, которые пригодятся в быту. На Руси день обычно заканчивался весельем на улице. Молодые люди катались на санях и играли в снежки.

