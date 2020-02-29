В Подмосковье потушили комплекс для хранения овощей
В Подмосковье потушили комплекс для хранения овощей. Огонь распространился на площади 7 тыс. кв. метров.
Пожару присвоили второй номер сложности. На месте работали 80 спасателей и 21 единица техники.
Данных о пострадавших пока нет.
В Подмосковье потушили комплекс для хранения овощей. Огонь распространился на площади 7 тыс. кв. метров.
Пожару присвоили второй номер сложности. На месте работали 80 спасателей и 21 единица техники.
Данных о пострадавших пока нет.