Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара
Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара. Загорелось соседнее с вокзалом здание. Огонь охватил машины, припаркованные рядом.
Пожар произошел после протеста конголезской оппозиции. Более 70 человек задержаны. Поводом стал концерт певца
из Конго Фалли Ипупы.
Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара. Загорелось соседнее с вокзалом здание. Огонь охватил машины, припаркованные рядом.
Пожар произошел после протеста конголезской оппозиции. Более 70 человек задержаны. Поводом стал концерт певца
из Конго Фалли Ипупы.