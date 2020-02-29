Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара. Загорелось соседнее с вокзалом здание. Огонь охватил машины, припаркованные рядом.

Пожар произошел после протеста конголезской оппозиции. Более 70 человек задержаны. Поводом стал концерт певца

из Конго Фалли Ипупы.