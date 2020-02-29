Фестиваль кино стран ЕС в Калининграде закроет фильм «Моя собака Идиот»

Французско-бельгийская комедия режиссера Ивана Атталя «Моя собака Идиот» закроет пятнадцатый фестиваль кино стран Евросоюза в Калининграде. Фильм покажут повторно в кинотеатре «Заря» вечером 29 февраля. Главную женскую роль в картине исполнила обладательница приза Каннского кинофестиваля и двух премий «Сезар» Шарлотта Генсбур.

«Именно эта картина по результатам голосования получила приз зрительских симпатий, хотя еще несколько дней назад были совсем другие фавориты», — рассказали Калининград.Ru организаторы.

Главный лейтмотив юбилейного фестиваля — любовь. В программу вошли ленты различных жанров: от мелодрам, исторических блокбастеров и камерных психологических драм до триллеров, черных комедий и документалистики. В течение двух недель в кинотеатре «Заря» продемонстрировали 40 картин европейских режиссеров.

12 января сообщалось, что Международная федерация кинопрессы (FIPRESCI) на кинофестивале в Палм-Спрингс признала картину Кантемира Балагова «Дылда» лучшим фильмом на иностранном языке.