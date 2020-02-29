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Предприятие в Орловской области задолжало работникам 400 тыс. рублей

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В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от выплат зарплат работникам. Речь о задолженности в размере более 400 тыс. рублей за период с декабря 2018 года по февраль 2019 года перед пятью сотрудниками компании «Зодчий».

Генерального директора предприятия подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщает InfoOrel.ru.

За 11 месяцев 2019 года Роструд добился погашения задолженности по зарплате в 13,1 млрд рублей перед более чем 500 тыс. работников, сообщили в пресс-службе ведомства. Также инспекторы провели 29 тыс. проверок, связанных с оплатой труда. Они обнаружили 68 тыс. нарушений, из которых 13 тыс. относятся к задолженностям по зарплате.

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