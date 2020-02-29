Появилось видео с зачитыванием инструкции к сухому льду перед ЧП в бане в Москве

В Сети появилось видео со дня рождения блогера Екатерины Диденко, на кадрах которого видно, как ее муж зачитывает вслух перед гостями инструкцию по использованию сухого льда. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ, в субботу, 29 февраля.

«Твердый диоксид углерода CO2, при обычных условиях (атмосферном давлении и комнатной температуре. — Ред.) переходящий в газообразное состояние», — произносит Валентин Диденко.

В этот же день его супруга сообщила, что в результате ЧП с данным веществом ее муж и еще двое человек скончались. По данным телеканала, погибший Валентин Диденко был предупрежден об опасности использования химических веществ в помещении. Его супруга знала об экспериментах мужа с сухим льдом.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» неизвестный кинул 25 кг сухого льда в бассейн. В результате инцидента пять человек пострадали и три человека погибли.

По факту гибели людей СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).