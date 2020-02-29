Мишустин отметил яркий талант актрисы Алины Покровской

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Алину Покровскую с юбилеем. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства в субботу, 29 февраля.

«Несмотря на множество незабываемых ролей в кино, главным в Вашей жизни был и остается Театр Российской армии», — сказано в поздравлении. Как отметил Мишустин, актриса блистает на его сцене многие годы, виртуозно перевоплощаясь в героинь пьес Осровского, Солженицына, Арбузова, Астафьева.

По словам премьера, талант Покровской всегда удивляет и завораживает публику, а роли оставляют яркий след в сердцах зрителей.

Народная артистка РСФСР Алина Покровская родилась 29 февраля 1940 года. С 1962 года работает в Центральном академическом театре Российской армии. Кинозрители знают актрису по ролям в фильмах «Офицеры», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других.