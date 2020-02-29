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29 февраля отмечается Международный день редких заболеваний

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Главной целью Международного дня редких заболеваний является повышение знаний людей об орфанных (редких) болезнях. Он символично отмечается 29 февраля, раз в четыре года. В России на сегодняшний день живут около 16 тыс. человек с орфанными заболеваниями, из них 7,5 тысяч — дети, говорится в сообщении министерства здравоохранения России.

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На обеспечение таких пациентов лекарствами в 2020 году выделено более 61 млрд рублей, сообщает «РИА Новости».

На территории России в перечень включены 17 орфанных заболеваний, для которых существует патогенетическое лечение, а также зарегистрированные на территории России лекарственные препараты или специализированные продукты лечебного питания, пояснили в Минздраве.

На федеральном уровне пациенты обеспечиваются наиболее дорогими препаратами по 14 заболеваниям.

Обеспечение лекарствами и лечебным питанием таких больных относится к полномочиям регионов.

Ранее директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина заявила, что обеспечение лекарствами пациентов с редкими заболеваниями должно финансироваться из федерального бюджета, так как сейчас из-за закупок на региональном уровне нет возможности перераспределить лекарства между субъектами.

С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии. Речь идет о препаратах, необходимых людям с тяжелыми заболеваниями, за приобретение которых ранее мог грозить уголовный срок.

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