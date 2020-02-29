Посетители сауны погибли после вечеринки в бассейне с сухим льдом

При праздновании дня рождения в банном комплексе на юге Москвы погибли два человека. Еще несколько человек госпитализировали. Причиной стала реакция после того, как в бассейн бани сбросили 25 килограммов сухого льда.

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