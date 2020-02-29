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Результаты вскрытия первого умершего от COVID-2019 обнародовали в КНР

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Новый коронавирус COVID-2019 главным образом поражает легкие человека. Об этом свидетельствуют данные вскрытия первого умершего от коронавируса, опубликованные в китайском издании Journal of Forensic Medicine.

Согласно докладу, характерной воспалительной реакцией коронавируса является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, пишет «Федеральное агентство новостей».

Паталогический процесс в тканях человека при коронавирусе похож на атипичную пневмонию, но COVID-2019 вызывает менее серьезные уплотнения. При этом поражает ли коронавирус другие органы на данный момент неизвестно.

29 февраля сообщалось, что число жертв коронавируса на территории Китая составило 2835 человек. Инфицировано на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

27 февраля ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого».

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны.

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