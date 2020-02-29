Прямой эфир

Роспотребнадзор дал рекомендации о профилактике профзаболеваний

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работодателей о профилактике профессиональных заболеваний.

Компьютерная инфекция: сотрудники сферы IT болеют чаще других
При этом ДМС есть только у пятой части российских компаний

В ведомстве заявляют: чтобы избежать физических перегрузок и их последствий, надо оптимизировать условия труда. Особую значимость имеют рациональные режимы труда и отдыха.

«Рациональный режим, помимо перерыва на обед, должен включать регламентированные перерывы, общая продолжительность которых должна быть не менее двух–трех перерывов по 15 минут каждый... Перерывы следует заполнять производственной гимнастикой, направленной на расслабление основных работающих мышц, проведение самомассажа рук», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Также важно создать благоприятный микроклимат рабочей среды для сотрудников. Для этого необходим контроль за температурой, влажностью и циркуляцией воздуха в рабочих помещениях.

Для предупреждения физического и психического перенапряжения рекомендуется сделать особый акцент на оборудование рабочего места.

Тем, кто долго работает за компьютером, специалисты ведомства советуют во избежание синдрома сухого глаза ставить монитор не ближе чем 45 см от глаз, верхняя точка монитора должна быть не ниже уровня глаз. В темное время суток работать с компьютером, где единственным источником света является монитор, нельзя. Избежать неприятных ощущений, связанных с глазами, возможно, если раз в полчаса отвлекать взгляд от экрана и делать гимнастику для глаз.

В январе Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор дал советы на случай подозрений на коронавирус
В Роспотребнадзоре посоветовали не покупать мытые овощи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020