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В ЭИСИ подвели итоги деятельности за 2019 год

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В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) подвели итоги деятельности за 2019 год. В партнерстве с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) институт провел четыре конкурса.

На лучший проект под руководством наставника, исследования молодых ученых, фундаментальные исследований.

Отдельно оценивали научные труды в общественно-политической сфере. Темы работ — от трендов в мировой политике до стратегии прорыва.

В работе круглого стола принял участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Подробнее — в сюжете «Известий».

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