Бен Аффлек стал блондином для роли в новом фильме Ридли Скотта

Американский актер Бен Аффлек запечатлен со светлыми волосами на первых опубликованных кадрах со съемок картины Ридли Скотта «Последняя дуэль». Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает Daily Mail.

Пока неизвестно, кого играет артист, но судя по его богато украшенному костюму, не исключено, что ему досталась роль короля Карла VI. Вместе с ним в картине снимаются Мэтт Деймон и Адам Драйвер. Они сыграют рыцарей, которые после многолетней дружбы становятся врагами.

Ben Affleck blond on the set of The Last Fiel #TheLastDuel pic.twitter.com/iDfL6u7v1Q — best of ben affleck (@BstOfAffleck) February 28, 2020

Сюжет фильма основан на одноименном романе Эрика Ягера. Действие картины происходит во Франции XIV века. Дворянин Жан де Карруж (Деймон) возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарет (Джоди Комер) изнасиловали. Под подозрением оказывается его лучший друг Жак Ле Гри (Драйвер). Чтобы решить этот спор, назначают дуэль.

Работа на фильмом проходит в старинном замке Фенелон в департаменте Дордонь (Новая Аквитания, Франция).

Выход картины в мировой прокат запланирован на конец этого года.

Ранее в феврале стало известно, что американский режиссер Стивен Спилберг отказался выступить режиссером пятого фильма об Индиане Джонсе. Кто займет место Спилберга, пока неизвестно, но сообщается, что корпорация Disney ведет соответствующие переговоры.