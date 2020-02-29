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Бен Аффлек стал блондином для роли в новом фильме Ридли Скотта

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Фото: twitter.com
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Американский актер Бен Аффлек запечатлен со светлыми волосами на первых опубликованных кадрах со съемок картины Ридли Скотта «Последняя дуэль». Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает Daily Mail.

Пока неизвестно, кого играет артист, но судя по его богато украшенному костюму, не исключено, что ему досталась роль короля Карла VI. Вместе с ним в картине снимаются Мэтт Деймон и Адам Драйвер. Они сыграют рыцарей, которые после многолетней дружбы становятся врагами.

Сюжет фильма основан на одноименном романе Эрика Ягера. Действие картины происходит во Франции XIV века. Дворянин Жан де Карруж (Деймон) возвращается с войны и узнает, что его жену Маргарет (Джоди Комер) изнасиловали. Под подозрением оказывается его лучший друг Жак Ле Гри (Драйвер). Чтобы решить этот спор, назначают дуэль.

Работа на фильмом проходит в старинном замке Фенелон в департаменте Дордонь (Новая Аквитания, Франция).

Выход картины в мировой прокат запланирован на конец этого года.

Ранее в феврале стало известно, что американский режиссер Стивен Спилберг отказался выступить режиссером пятого фильма об Индиане Джонсе. Кто займет место Спилберга, пока неизвестно, но сообщается, что корпорация Disney ведет соответствующие переговоры.

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