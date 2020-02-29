Мэр Днепра заявил о возможности экологической катастрофы в городе

Мэр украинского города Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что в городе может произойти масштабная экологическая катастрофа из-за недостатка финансирования правительством Украины Южного машиностроительного завода, на котором хранится ракетное топливо. Заявление градоначальник сделал на своем YouTube-канале в пятницу, 28 февраля.

По его словам, на заводе хранятся почти 20 т гептила (компонент высококипящего ракетного топлива), который нужно утилизировать. Для данных целей необходимо около 30 млн гривен ($1,2 млн). Глава города отметил, что ракетное топливо ядовито для всего живого. Даже малые дозы, попавшие в почву или воду, могут вызвать массовые жертвы. Филатов также отметил, что этот вопрос не решила ни прежняя, ни нынешняя власть.

Мэр назвал хранящееся ракетное топливо бомбой замедленного действия. Для хранения гептила необходим специальный температурный режим, но его может обеспечить только бесперебойная подача электроэнергии, за которую у завода на данный момент огромные долги. В обращении Филатов обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и призвал заняться вопросом немедленно, чтобы не допустить катастрофы, пишет «РИА Новости».

14 января сообщалось, что не менее 26 человек, в том числе 17 детей, «незначительно пострадали» в результате сброса авиационного топлива в районе начальной школы в Кадахи недалеко от Лос-Анджелеса.