Петербург получил премию как лучший город для делового туризма

Санкт-Петербург стал победителем престижной международной премии в сфере делового туризма Business Traveller Awards. Церемония награждения прошла 28 февраля в Москве.

Среди номинантов были как известные международные бренды, так и региональные компании России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

«Престижную международную премию Петербург получил заслуженно. Ежегодно растет количество проводимых деловых мероприятий. В прошлом году их прошло на 10% больше — 415», — цитирует ТАСС слова председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича.

«2020 год для отрасли туризма мы объявили Годом делового туризма», — добавил Панкевич.

За 2019 год Санкт-Петербург посетили 1,1 млн деловых туристов.

В прошлом году Россию посетили 4,75 млн граждан ЕС, это на 41,5 тыс. больше, чем в 2018-м. Чаще всего граждане Евросоюза въезжали в Россию с деловым визитом (более 2 млн человек), с туристическими целями прибывали около 1,5 млн, с частным визитом — еще 725 тыс. европейцев. Поездки в Россию с работой были связаны у 97 тыс. въезжающих, с учебой — у 12 тыс. европейцев.