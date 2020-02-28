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Более 11 млн рублей потратят на ремонт жилья ветеранов в Благовещенске

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Администрация Благовещенска сообщает о проведении ремонта квартир и домов ветеранов Великой Отечественной войны. Управление социальной защиты населения по городу заканчивает обследование условий проживания. В квартирах требуется косметический ремонт и замена сантехники, а для жителей частного сектора актуальны ремонт крыш, печей, завалинок.

На основании сведений управления социальной защиты администрацией составляется перечень ремонтных работ, передает asn24.ru. «Необходимо в кратчайшие сроки подготовить всю нормативную базу, в том числе, согласовать порядок предоставления субсидии на возмещения затрат тем организациям и индивидуальным предпринимателям, кто будет выполнять ремонтные работы, чтобы уже в марте эти работы начались», — подчеркнула мэр Благовещенска Валентина Калита.

Средства на эти цели — более 11 млн рублей — выделяет правительство Амурской области.

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