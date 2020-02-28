Очевидец рассказал о пострадавших при ЧП в бане на юге Москвы

Очевидец рассказал о пострадавших в результате происшествия на вечеринке в честь дня рождения известной блогерши Екатерины Диденко в банном комплексе «Девятый вал» в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате происшествия два человека погибли, еще пятеро пострадали. Очевидец рассказал, что на место происшествия прибыло много пожарных, потом милиция и кареты скорой помощи. Несколько человек находились в тяжелом состоянии, в скорую их переносили на носилках.

По его словам, один из пострадавших был в плавках, на лице у него была груша для дыхания, его очень быстро увезли на скорой в медучреждение.

28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения Диденко неизвестный, предположительно, кинул сухой лед в бассейн с людьми. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, еще пятеро пострадали. Также сообщалось, что именинница погибла, но позднее Диденко опровергла данные о своей смерти в Instagram.