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Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мосгорсуд отменил решение о взыскании со страховой компании в пользу футболиста Федора Смолова почти 8 млн рублей компенсации за ДТП. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой в пресс-службу суда.

Мосгорсуд отменил решение Никулинского суда о взыскании стоимости автомобильного ремонта и постановил отказать в удовлетворении исковых требований. Кроме того, Смолова обязали выплатить страховой компании 3 тыс. рублей в качестве компенсации судебных расходов.

Суд вынес решение еще в конце января, однако журналисты узнали о нем только сейчас.

Футболист оспаривал невыплату денег по КАСКО после ДТП в Краснодаре летом 2018 года, когда он не справился со своим спортивным автомобилем BMW M5 First Edition и влетел в ограждение, после чего бежал с места ЧП.

Впоследствии Смолов подал в суд инск на сумму более 6 млн рублей, посчитав, что ему незаконно отказали в выплате компенсации.

Делегат Смолова в суде отмечал, что его доверитель действительно покинул место происшествия, но это было «кратковременно и из-за состояния волнения», в итоге Смолов вернулся к машине, а позже понес за этот проступок наказание.

В начале октября прошлого года Никулинский суд Москвы взыскал со страховщиков почти 8 млн рублей, из них 6,5 млн были присуждены Смолову в качестве компенсации за ремонт автомобиля, а еще 1,1 млн — за утрату товарного вида машины.

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