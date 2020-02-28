Прямой эфир

Скончались двое пострадавших при ЧП на дне рождения в московской бане

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончались двое пострадавших при ЧП на дне рождения в московской бане. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 28 февраля.

По данным телеканала, одной из погибших является именинница блогер Екатерина Диденко. Сама девушка опровергла данные о своей смерти в Instagram.

«Я жива. Валя в реанимации. Кто умер — я не знаю», — написала она.

Как передают «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, в бассейн засыпали 25 кг сухого льда.

Ранее сообщалось, что не менее четырех человек пострадали на вечеринке в Москве. В бассейне, куда засыпали сухой лед, находились люди. Список пострадавших был опубликован телеканалом РЕН ТВ.

В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы города. Имена погибших уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны имена пострадавших в московской сауне
Скончались двое пострадавших при ЧП на дне рождения в московской бане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020