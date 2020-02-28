Скончались двое пострадавших при ЧП на дне рождения в московской бане. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 28 февраля.

По данным телеканала, одной из погибших является именинница блогер Екатерина Диденко. Сама девушка опровергла данные о своей смерти в Instagram.

«Я жива. Валя в реанимации. Кто умер — я не знаю», — написала она.

Как передают «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, в бассейн засыпали 25 кг сухого льда.

Ранее сообщалось, что не менее четырех человек пострадали на вечеринке в Москве. В бассейне, куда засыпали сухой лед, находились люди. Список пострадавших был опубликован телеканалом РЕН ТВ.

В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы города. Имена погибших уточняются.