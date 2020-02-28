Комиссия ООН вновь отложила сессию из-за невыдачи визы главе делегации от РФ

Комиссия ООН по разоружению вновь переносить начало работы из-за невыдачи американской визы главе делегации от России Константину Воронцову. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил ТАСС заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Сожалеем, что позиция США мешает начать работу комиссии по такой важной теме», — прокомментировал ситуацию российский дипломат.

Отмечается, что на состоявшемся 28 февраля заседании Полянский проинформировал Комиссию о том, что Воронцову так и не выдали визу США, и предложил перенести начало сессии на апрель. Председатель принял данное предложение.

18 февраля Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за того, что главе делегации от России не выдали визу. В Кремле заявили об обеспокоенности случаями невыдачи американских виз российским дипломатам, поскольку это «мешает работе ООН и это является большой проблемой».

Позже, 21 февраля, визу не предоставили еще одному российскому дипломату, который должен был приехать на совещание ООН. Российский постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что подобные решения наносят серьезный ущерб репутации Вашингтона.

26 февраля СМИ со ссылкой на российский дипломатический источник по итогам экстренного заседания комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания сообщили, что российская сторона напрямую попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США россиянам в арбитраж.

В последние годы США все чаще не выдают визы иностранным делегатам. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял в середине января, что американская сторона злоупотребляет привилегиями из-за расположения штаб-квартиры ООН.