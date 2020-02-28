Не менее четырех человек пострадали в бассейне на вечеринке в Москве

Четыре человека получили химические ожоги, находясь в банном клубе на юге Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным телеканала, пострадавшие купались в бассейне заведения, когда в воду кто-то бросил сухой лед. В результате инцидента, они получили серьезные химические ожоги.

Также сообщается, что все пострадавшие являются мужчинами. Только один из них находится в создании, а остальные без чувств. По предварительным данным, все они получили серьезные химические ожоги.

В настоящий момент на месте ЧП работают бригады медиков. Информация о числе пострадавших уточняется.

13 января сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели 14-летнего подростка в результате пожара в бане в Московской области. Двух несовершеннолетних доставили в больницу с ожогами.