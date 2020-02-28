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Трамп призвал прекратить сирийское наступление в Идлибе

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эррдоганом, что Дамаск и поддерживающие его Москва и Иран должны прекратить наступление в Идлибе. Об этом, 28 февраля, сообщил спецпомощник Трампа Джадд Дир.

«Два лидера согласились с тем, что сирийский режим, Россия и иранский режим должны прекратить наступление, пока еще больше невинных граждан не оказались убиты или перемещены», — цитирует «Интерфакс» слова Дира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подтвердил решимость вытеснить сирийскую армию за пределы Идлибской зоны. Ранее в этот же день, турецкие власти во время переговоров с Россией по идлибскому кризису акцентировала внимание на необходимости установления перемирия в сирийской провинции.

Столкновения между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли 27 февраля. По сообщению Минобороны РФ, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно о 33 турецких военных, погибших в Сирии.

Эскалация конфликта в Идлибской зоне началась 3 февраля. Анкара отодвигать свои войска от наблюдательных пунктов провинции и потребовала отведения сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По словам Эрдогана, турецкие военные в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, так как поддерживает боевиков в сирийской провинции артиллерией и беспилотниками.

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