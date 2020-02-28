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Обратившийся к Путину мальчик из детдома сможет гостить у крестного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Подопечный московского соцучреждения, во время посещения тематического детского парка «Остров мечты» обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться домой, вскоре сможет приезжать в выходные к крестному, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Это друг семьи, крестный этого ребенка, ребенок его очень хорошо знает, сам о нем рассказал, и его бабушка не возражает. Пока речь идет только о гостевом режиме, который он оформляет, благодаря ему ребенок в выходные сможет уходить к крестному», — рассказала омбудсмен.

Ярославская также отметила, что гостевой режим оформляется примерно в течение двух недель, сравнительно быстро в отличие от оформления полной опеки над ребенком.

Московский департамент соцзащиты населения пообещал оказать помощь бабушке мальчика в оформлении опеки над ним. Сейчас решаются проблемы, связанные с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. С ним и его бабушкой ведут беседу психологи и специалисты соцзащиты.

27 февраля Путин пообщался с первыми посетителями тематического парка «Остров мечты» в Москве. До официального открытия в парк пригласили воспитанников московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечных Фонда Константина Хабенского. Среди них и был мальчик со сломанной рукой, который рассказал президенту о том, как он хочет вернуться к своей бабушке.

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В этот же день Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли «Остров мечты». Градоначальник рассказал президенту, что парк построили в рамках реновации бывшей промышленной территории, где находился Завод имени Лихачева (ЗИЛ).

По словам столичного мэра, комплекс занимает около 600 га, он разбит на четыре территории. Первая — спортивная, вторая — комплексная жилая застройка, которая реализуется на набережной Марка Шагала. Третья — стадион Стрельцова, проект находится в начальной стадии. Четвертая территория — «Технопарк» — уже функционирует, на ней и находится тематический парк развлечений.

«Остров мечты» — первый в России и самый большой в Европе крытый тематический парк мирового уровня. Он находится в Нагатинской пойме на месте бывшего парка «60-летия Октября» на территории 100 га. Планируется, что тематический парк смогут посетить до 7,5 млн человек, а весь комплекс сможет принять до 50 млн гостей в год.

На территории парка расположены 27 аттракционов, будут проводиться пять шоу-программ.

Строительство комплекса началось в 2017 году на полузаброшенной в то время территории. Как сообщил Собянин 24 февраля, теперь это место должно стать «новой точкой притяжения на карте столицы», которое ежедневно будут посещать тысячи людей.

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