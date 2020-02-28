Прямой эфир

В МЧС сообщили о крушении вертолета под Астраханью

0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет потерпел крушение в Наримановском районе Астраханской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу, 28 февраля.

Отмечается, что летательный аппарат упал в районе села Линейное.

«На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, [Центра медицины катастроф] ЦМК и [скорой медицинской помощи] СМП, ГИБДД», — говорится в сообщении.

Тип вертолета и число находящихся на борту людей в пресс-службе не уточнили.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 20 февраля, в Ярославской области в районе населенного пункта Веслево потерпел крушение вертолет. Он упал после того, как задел линию электропередачи.

За штурвалом находился блогер и бизнесмен Андрей Шелестов. После аварии его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Других людей в салоне не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Момент падения вертолета в Ярославской области попал на видео
Губернатор ЯНАО рассказал о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020